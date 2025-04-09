Невролог раскрыл пользу морского воздуха для мозга

Морской воздух, богатый отрицательными ионами, улучшает работу мозга и когнитивные функции, рассказала Общественной Службе Новостей врач-невролог Ольга Березкина. По ее словам, также он помогает снизить негативное воздействие гаджетов.

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«Морской, и особенно океанический воздух, помимо всего прочего, богат отрицательными ионами. Они не только улучшают дыхательную функцию и газообмен, но и напрямую воздействуют на центральную нервную систему: улучшают кровоснабжение и работу мозга», — объяснила медик.

Врач отметила, что это ведет к улучшению памяти и работоспособности. Отрицательные ионы также нивелируют негативное воздействие излучения от гаджетов. Смена климата в целом полезна для здоровья, однако отпуск должен быть достаточно длительным, чтобы организм успел адаптироваться.

Ранее нейропсихолог Нина Петровская посоветовала поддерживать умственную активность, завести питомца и регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями, чтобы сохранить хорошую память и ясность ума в пожилом возрасте. По ее словам, обучение чему-либо новому помогает создавать новые нейронные связи в мозге.