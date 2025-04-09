Диетолог оценил популярную FMD-диету

FMD-диета является самым обсуждаемым трендом питания в этом году. При этом, как и многие диеты, у нее есть свои особенности и она может подойти далеко не всем, а иногда и навредит. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

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Эксперт сообщила, что этот вид диеты является одним из вариантов ограничения калорийности питания, в основе которого лежат продукты растительного происхождения.

«По сути, в течение недели человек резко снижает потребление калорий и остальных питательных веществ, микро- и макронутриентов. Такая диета не подходит никому. Кроме того, она может сильно навредить здоровью и привести к осложнениям», — отметила диетолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Главным принципом диеты является снижение калорийности на протяжении нескольких дней. В 1-й день количество калорий в рационе уменьшается на 50%, после этого на протяжении пяти дней оставляют только 30% калорийности.

Тараско сообщила, что при этом пища растительного происхождения довольно сбалансирована, можно употреблять белки, жиры и углеводы, но только растительного происхождения. Рекомендуется отказаться от перегрузок на это время физической, умственной и эмоциональной деятельностью, чтобы не было дополнительного стресса для организма, добавила эксперт.

Диетолог отметила, что диета ссылается на изучение аутофагии, когда при нехватке нутриентов клетка якобы удаляет поврежденные элементы.

Считается, что тоже самое происходит на уровне организма, но это не так, сообщила специалист. Она рассказала, что ученый Есинори Осуми проводил исследования на клетках и сам говорит, что не переносил свои результаты на орган или организм в целом, но почему-то очень популярно пользоваться его исследованиями для голодания или подобной диеты.

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