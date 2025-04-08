В чем польза употребления яблочного уксуса перед сном

Яблочный уксус (ACV) производится путём ферментации яблок. Обычно эту жидкость используют как усилитель вкуса и пищевой консервант. Некоторые люди говорят, что яблочный уксус улучшает сон или что он полезнее всего становится при приёме вечером.

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Вот несколько положительных свойств яблочного уксуса.

Помогает в контроле уровня сахара в крови. Яблочный уксус способен уменьшить колебания уровня глюкозы в крови, которые вызывают нарушения сна. Это пробуждение от низкого уровня сахара в крови, энергетические спады. Но необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этого.

Снижает общий уровень холестерина. Согласно обзору исследований, регулярный приём яблочного уксуса в течение длительного времени может играть решающую роль для получения преимуществ в отношении холестерина.

Способствует контролю веса. Недавнее исследование продемонстрировало: у людей при ежедневном потреблении яблочного уксуса значительно уменьшились масса тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и бёдер, соотношение жира в организме.

Помогает сдерживать ночную тягу к еде. Для этого нужно пить яблочный уксус вечером.

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Поддерживает здоровье кишечника. В рамках одного исследования участникам предалагалась диета с высоким содержанием SCFA включала напиток, содержащий яблочный уксус, после еды. Спустя три недели её соблюдения у людей улучшились ферментация кишечника и его здоровье.

Обладает бактерицидными свойствами. Яблочный уксус помог остановить рост двух вредных бактерий. Это метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и резистентная кишечная палочка (E. coli). Однако нужно провести для подтверждения этого дополнительные исследования.

Может помочь при изжоге. Правда, это не подтверждено ещё научно. Более того, у некоторых людей яблочный уксус может усилить изжогу.

Чтобы приготовить напиток для приёма перед сном, смешайте 1−2 столовые ложки яблочного уксуса с 237 мл воды и выпейте за 2−3 часа до отхода ко сну. Также ни в коем случае на пейте уксус в чистом виде.

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