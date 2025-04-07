Как быстро оценить здоровье сердца

Учёные нашли способ быстро оценить здоровье сердца
Многие пользуются умными часами, чтобы отслеживать показатели здоровья. По данным нового исследования, расчёт ежедневной частоты сердечных сокращений на шаг (DHRPS) при помощи данных со смарт-часов помогает узнать больше о состоянии сердца.
Ежедневная частота сердечных сокращений на шаг (DHRPS) рассчитывается при помощи деления средней ежедневной частоты сердечных сокращений на количество шагов в день. И чем выше это число, тем выше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
DHRPS, по данным исследования, опубликованного в Журнале Американской кардиологической ассоциации, — это лучший индикатор здоровья сердечно-сосудистой системы по сравнению с количеством шагов или частотой сердечных сокращений по отдельности.
В рамках нового исследования команда учёных проанализировала электронные медицинские записи и данные примерно 7000 человек. Участники носили Fitbits. Обнаружилось, что у людей с высокими показателями DHRPS чаще были такие болезни, как диабет 2 типа, высокое кровяное давление, сердечная недостаточность, инсульт, коронарный атеросклероз, сердечный приступ. Распространённость этих шести состояний была как минимум на 56% выше у тех, кто имел высокий балл DHRPS, по сравнению с теми, у кого этот балл был низким.
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