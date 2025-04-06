Врач рассказал, какой физнагрузки достаточно для сохранения здоровья

О том, что движение - это жизнь, знают все. Сегодня, 6 апреля, отмечается Всемирный день физической активности. Регулярные упражнения укрепляют сердце и сосуды, улучшают обмен веществ, повышают выносливость и помогают справляться со стрессом. По данным ВОЗ, взрослым людям нужны регулярные упражнения умеренной интенсивности не менее 30 минут в день, то есть 150 минут в неделю - этого достаточно для профилактики хронических заболеваний. Но это общие рекомендации, а мы все индивидуальны. Как подобрать правильную физическую нагрузку, какие тренировки могут не только не улучшить здоровье, а привести к обратному эффекту, "РГ" рассказала врач-физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Марья Старцева.

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Что надо учесть, выбирая вид активности?

Прежде всего, надо ориентироваться на возраст, уровень физической подготовки и состояние здоровья. Даже если в юности человек был отличником ГТО, то по прошествии 10-20 лет без регулярных занятий спортом организм уже детренирован и не готов к высоким нагрузкам. Важен индивидуальный подход.

Какие осложнения могут возникнуть при неправильных занятиях?

Неправильно подобранная физическая нагрузка может привести к травме - это одно из самых частых последствий. Растяжения связок, вывихи или даже переломы возникают из-за чрезмерного усилия или плохой техники. Перетренированность (когда человек через силу завышает нагрузки) - еще одно осложнение. Оно проявляется в хронической усталости, снижении иммунитета и нарушении сна. Это состояние часто встречается у тех, кто игнорирует отдых или резко увеличивает объем тренировок. Кроме того, чрезмерная нагрузка опасна для сердечно-сосудистой системы: без контроля пульса и давления возможны повышение артериального давления или перегрузка сердца, особенно у неподготовленных людей.

Вот почему еще до начала занятий важно оценить свои силы и возможности.

Как понять, что нагрузка подходит?

Чтобы понять, что физическая нагрузка вам подходит, ориентируйтесь на несколько признаков.

Вы чувствуете прилив сил после тренировки, легкая усталость допустима, но не истощение. Пульс и дыхание остаются в норме: после занятий артериальное давление должно быть на уровне исходного, или, при склонности к повышенному давлению, допустимо снижение артериального давления, но не более чем на 10 мм рт. ст. После тренировки не должно быть выраженной боли в мышцах, умеренный дискомфорт допускается. он должен проходить через 1-2 дня. Боль в суставах, как вовремя, так и после занятий не допустима. Регулярные тренировки должны улучшать сон. Если после нагрузки отмечается ухудшение качества сна или нарушается засыпание, это повод скорректировать время и интенсивность занятий. Нагрузка должна приносить бодрость и увеличивать работоспособность. Если нагрузка подобрана правильно, уже через неделю-две занятий должны появиться первые результаты: увеличивается сила, выносливость, гибкость, улучшается координация. Это повод дозировано увеличить нагрузку.

Как избежать перетренированности?

Чтобы избежать перетренированности, следует соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением. Оптимальный режим занятий 2-3 раза в неделю, в ежедневном режиме можно оставить легкую растяжку, прогулки (пробежки) в зависимости от подготовленности.

Важно соблюдать режим сна, следить за питанием, при регулярных тренировках нельзя допускать дефицит белка - норма для взрослого человека примерно 1 грамм на килограмм массы тела.

Еще одно важное условие - соблюдать питьевой режим. Обязательно нужно пить чистую воду. Регулярно оценивайте свое состояние: если энтузиазм пропадает, а тренировки становятся в тягость, дайте себе больше отдыха.