Почему некоторые носки могут быть опаснее каблуков

Специалисты рассказали, какие носки могут быть опасны для здоровья, сообщает издание The Voice.

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Носки – не только аксессуар, но и защищают ноги, контролируя температуру, защищая от влажности, обеспечивая компрессию и поддержку стопы. Однако в некоторых случаях они могут нанести вред.

Во-первых, следует избегать темных и черных носков, поскольку интенсивные красители часто не только оставляют некрасивый след на коже, но и приводят к дерматиту. Чтобы это заранее понять, лучше постирать их перед ноской. Также, по словам подолога Эбони Винсент-Смит, черные носки хуже пропускают воздух.

Правильный материал в составе вещей – залог здоровья, поэтому внимательно смотрите, из чего сделаны носки. В основном используются хлопок, синтетика и шесть. И, как ни странно, хлопок хуже всего отводит и впитывает влагу, а, значит, это может вызвать грибок стопы и ногтей.

В-третьих, носки не по размеру будет соскальзывать с ноги и усугублять трение, что приведет к мозолям и волдырям. Если же пара носков слишком узкая, то они оказывают давление, и нарушается кровообращение. Подологи напоминают: этот аксессуар должен хорошо сидеть вокруг свода стопы, а пяточная часть – совпадать с тем местом, где действительно находится пятка.

Несвежие носки опасны тем, что могут стать причиной раздражения кожи и грибковых заболеваний. Даже если они выглядят чистыми, необходимо надевать постиранную пару каждый день.

И, последнее, о чем необходимо помнить – ношение кроссовок без носков недопустимо, так как между обувью и стопой нужен защитный барьер.