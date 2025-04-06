Фитнес-эксперт рассказал, как держать себя в хорошей физической форме

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, к каким проблемам со здоровьем приводит сидячая работа, и дал несколько профилактических советов, которые помогут поддерживать себя в хорошей физической форме.

© Сетевое издание m24.ru

Города стремительно развиваются. В том числе это связано с цифровыми технологиями, а также сервисами доставки, например, готовой еды, что существенно облегчает вопрос с приемами пищи, особенно на работе.

При этом именно из-за таких удобств среднестатистические жители мегаполисов, которые, как правило, большую часть времени находятся в положении сидя, страдают от гиподинамии (малоподвижного образа жизни), что, в свою очередь, увеличивает процент людей с избытком веса тела. А лишний вес, как и сама гиподинамия, неизбежно приводит к ряду заболеваний.

Какие проблемы могут возникнуть у человека и какая может быть профилактика – разберем в этом материале.

Позвоночник под ударом

Пожалуй, главной неприятной особенностью сидячего образа жизни можно считать проблемы, которые возникают с позвоночником. Причем если у детей это связано с развитием сколиоза (из-за неправильной посадки), то у взрослого человека – с так называемым болевым синдромом. Неприятные ощущения могут ощущаться практически в любом отделе позвоночника: от шейного отдела до пояснично-крестцового. Причина болей простая: положение сидя, каким бы странным это ни казалось, для нашей спины является максимально неудобным и неправильным. Если вы работаете на кресле, которое вам не подходит, на неправильной высоте относительно стола, да еще постоянно сутулитесь, чтобы посмотреть на клавиатуру, – проблемы со спиной не заставят себя долго ждать.

Избежать их поможет профилактика: грамотно подобранное кресло, а также сохранение правильной осанки во время работы. Важно всегда следить за тем, чтобы спина была ровная, а голова не опускалась вниз. Не нужно забывать и про систематические тренировки, которые помогут укрепить мышцы спины. Для этого идеально подойдут занятия в тренажерном зале, бассейне, функциональные тренировки или тренировки на турниках, а также пилатес.

Отличной профилактикой может стать и массаж, но только медицинский. Посещать его необходимо курсом от 5 до 10 сеансов подряд каждые три-шесть месяцев или хотя бы раз в неделю.

Дать отпор лишнему весу

Еще одна серьезная проблема гиподинамии – это увеличение лишнего веса тела. С возрастом метаболизм заметно снижается. И если человек в день потребляет калорий больше, чем расходует, при этом не занимаясь дополнительной физической нагрузкой, эффект будет весьма плачевным.

Чтобы избежать этого, нужно обратить внимание на свое питание. Если у человека нет возможности лишний раз сходить в магазин за продуктами, всегда можно заказать доставку блюд из "правильных" ингредиентов. Более того, все популярнее становятся сервисы, которые специализируются исключительно на еде для фитнеса, где рассчитаны КБЖУ. Все это поможет контролировать вес.

Но это не означает, что физических нагрузок не должно быть вовсе. Даже если вы не склонны к набору лишнего веса при малоподвижном образе жизни, нужно всегда понимать: без тренировок человек теряет мышечную массу. С годами это будет сказываться как на качестве жизни, так и на здоровье в целом.

А еще необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему, чтобы избежать развития такой патологии, как гипертония. В первую очередь это касается людей с лишней массой тела.

Не упускайте возможность двигаться как можно больше. Например, отказаться от самокатов и личного транспорта, выполнять базовый уровень занятий – как минимум три тренировки в неделю по часу. Чтобы не пропускать их, подберите то направление в фитнесе, которое вам действительно будет нравиться. Тогда и мотивация останется высокой, и самочувствие – отличным.