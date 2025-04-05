Три самые безопасные экспресс-диеты

У нас всех бывают ситуации, когда нужно срочно сбросить пару килограммов — например, завтра внезапно лето, а так хочется влезть в прошлогоднее роскошное платье. И тогда в ход идут серьезные меры. Экспресс-диеты — как пластырь: могут помочь быстро, но не лечат суть.

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«Иногда они действительно нужны — перед важным событием, фотосессией, поездкой. Но важно понимать: такие диеты не про здоровье, не про стройность, а про временный эффект. И применять их стоит с умом, аккуратностью и ясной целью», — подчеркивает нутрициолог Елизавета Девяткова.

Обсудили с ней самые безопасные экспресс-диеты, которые можно использовать в редких, особенных случаях, и выяснили, почему не стоит превращать их в образ жизни.

Фруктово-овощная разгрузка на 1–2 дня

В течение дня вы едите только свежие фрукты и овощи — в виде салатов, смузи, супов-пюре. Разрешены специи, зелень, лимон, немного оливкового масла. Обязательно — теплая вода, травяные чаи.

«Это не голодовка — вы получаете клетчатку, витамины, воду. Пищеварение разгружается, уходит лишняя жидкость, лицо становится свежее. Но при этом белка и жиров почти нет. Мышцы начинают „съедаться“ в обмен на иллюзорную легкость. Через пару дней обязательно будет откат и дикий аппетит», — комментирует нутрициолог.

Кефирно-ягодная диета на 2 дня

Суть такова: кефир (1% или 2,5%) — основа. В день можно выпивать 1–1,5 л кефира и съедать 200–300 г ягод (свежих или замороженных). Можно разбавлять кефир водой, делать коктейли, добавлять корицу или немного меда.

«Кефир содержит белок, кальций и пробиотики, а ягоды дают антиоксиданты и клетчатку. Это дает эффект очищения, это легкое питание, без перегрузки ЖКТ. Минусы: мало энергии, мало питательных веществ. Если использовать дольше двух дней — есть риск расшатать микрофлору, замедлить обмен веществ и спровоцировать скачки сахара», — объясняет эксперт.

Важно помнить, что кефир противопоказан людям с лактазной недостаточностью, поскольку даже в ферментированном виде он содержит остатки молочного белка, которые могут вызывать вздутие, спазмы и диарею. Также его стоит избегать при обострении гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни, некоторых формах панкреатита и при склонности к сильному газообразованию.

Рисовый детокс на 1–3 дня

В этом случае вы едите только отварной нешлифованный рис (100–150 г сухого продукта в день), разбивая на 4–5 приемов. Можно добавлять теплую воду, немного лимона, зелени.

Рис — мягкий сорбент. Он собирает лишнюю жидкость, токсины, успокаивает кишечник. Особенно полезен при склонности к отекам и вздутии живота. Вместе с тем, рис не дает достаточного количества белка и микроэлементов. Если использовать дольше пары дней, гарантированы усталость, головокружение, замедление работы ЖКТ.

Итог: постоянно так питаться нельзя

Экспресс-диеты дают быстрое облегчение, но почти всегда — временное, после чего обычно следует обратный откат. Они не учат выстраивать отношения с едой, не дают насыщения, не стабилизируют вес.

Вместо них стоит выстроить нормальное полноценное и сбалансированное питание, разобраться с причинами набора лишнего веса (это может быть и стресс, и гормональные сбои, например), поддерживать стабильный режим сна и воды. Двигаться ежедневно, даже без посещения спортзала и, если нужна разгрузка — выбирать мягкий способ и понимать, зачем это делается.