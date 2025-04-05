Три быстрых упражнения помогут за считаные минуты уменьшить боль в суставах

Причин боли в суставах множество: от травм и хронических заболеваний до естественного износа тканей. Однако, по мнению специалистов, правильно подобранные упражнения могут значительно облегчить состояние.

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Три эффективных упражнения для снятия боли в суставах.

Подъёмы ног сидя. Сядьте прямо на стул, ноги на полу, руки на бёдрах. Медленно поднимайте одну ногу до уровня бедра, задерживаясь на пару секунд, затем опускайте. Повторите 10 раз для каждой ноги, выполнив от одного до трёх подходов с интервалами 30–90 секунд.

Поднятие рук с гантелями. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа небольшие гантели в руках. Поднимайте руки до уровня плеч, сводя лопатки вместе. Удерживайте позицию, затем плавно опускайте руки. Повторите 10 раз, выполнив от одного до трёх подходов.

Растяжка задней поверхности бедра. Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Обхватите правое бедро руками и выпрямляйте ногу в направлении к потолку, стараясь не сгибать колено. Задержитесь в таком положении на 10–30 секунд, почувствовав растяжение мышцы. Повторите три-четыре раза для каждой ноги.

Доктор Роберт Шмерлинг из Harvard Health отметил, что регулярные упражнения помогают укрепить суставы, уменьшают скованность и подавляют системное воспаление. Силовые тренировки укрепляют мышцы вокруг сустава, а растяжки увеличивают гибкость и подвижность.