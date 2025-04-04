Эксперт перечислила пять способов ускорить похудение

ЗОЖ-эксперт и тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Арина Шарафутдинова поделилась пятью проверенными способами, которые помогут ускорить похудение без вреда для здоровья. Их специалистка перечислила «Ленте.ру».

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Первая рекомендация Шарафутдиновой — соблюдать питьевой режим. По ее словам, даже небольшое обезвоживание негативно повлияет на метаболизм и замедлит его.

«По стандарту количество воды рассчитывается по формуле 25-30 миллилитров на килограмм веса. Однако если есть запрос на похудение, это количество стоит увеличить до 50 миллилитров на килограмм веса», — рассказала тренер.

Также она призвала перестать заедать эмоции, так как эта привычка значительно увеличивает количество потребляемых калорий за день. Она подчеркнула, что бесконтрольное употребление даже полезных продуктов также может привести к набору веса, так как еды с отрицательной калорийностью не существует.

«Прежде чем подойти к холодильнику, спросите у себя "Действительно ли я хочу есть, или, возможно, я просто оттягиваю время, чтобы не выполнять какую-то задачу или вовсе хочу спать?"», — Арина Шарафутдинова, ЗОЖ-эксперт и фитнес-тренер.

Не менее важно, по словам тренера, проанализировать рацион и определить, без каких продуктов будет сложно соблюдать диету. Она призвала включать их в рацион раз в неделю в утренние часы — на результат это не повлияет, но уровень напряжения снимет, благодаря чему сбрасывать лишний вес без срывов и ночных перекусов будет легче.

Наконец, Шарафутдинова посоветовала для ускорения похудения заниматься высокоинтенсивными видами спорта. Одним из таких вариантов она назвала фитбоксинг. По ее словам, в этом виде тренинга сочетаются силовая и аэробная нагрузки, поэтому за занятие продолжительностью 45 минут можно сжечь до тысячи килокалорий.

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