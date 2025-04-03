Врач дал рекомендации по питанию для людей разных профессий

Алия Усеева, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, делится рекомендациями по организации питания для людей с разными профессиями, чтобы избежать проблем с желудком.

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Каждый день к врачу обращаются пациенты с жалобами на гастрит, изжогу и боли в животе. Причиной этих недугов часто становится неправильное питание: перекусы на бегу и отсутствие полноценного обеда. Однако даже при самом насыщенном графике можно наладить режим питания, чтобы поддерживать здоровье.

Офисным работникам рекомендуется сытно завтракать, например, овсянкой с фруктами или омлетом с овощами. На обед лучше выбирать белковые блюда, такие как курица на гриле или рыба с овощами. Перекусы стоит заменить на орехи, йогурт или сухофрукты.

Представителям профессий «на ногах» рекомендуется брать с собой перекусы в контейнерах: бутерброды с цельнозерновым хлебом и курицей, овощные салаты, орехи и бананы. На завтрак можно приготовить смузи из йогурта и фруктов.

Работающим за рулем по 10–12 часов советуют готовить часть пищи заранее и брать с собой: запеченное мясо, овощные салаты, цельнозерновые хлебцы.