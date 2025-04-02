Две тренировки в неделю могут спасти жизнь, выяснили ученые

Ученые из Оксфордского Университета установили, что две тренировки в неделю снижают риск летального исхода от рака на 21%, а от болезней сердца — на 31%. При этом за два дня на упражнения нужно потратить не менее 150 минут. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

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В исследовании приняли участие почти 100 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет. Они были разделены на три группы в зависимости от уровня и типа физической активности. В первую группу вошли те, кто тренировался равномерно в течение недели, во вторую — добровольцы, активные по выходным, а в третью — испытуемые, ведущие сидячий образ жизни.

Также исследователи проанализировали данные о физической активности участников за семь дней, полученные с помощью акселерометров. Акселерометры фиксировали различные виды активности, включая ходьбу, бег трусцой, езду на велотренажере, эллиптические упражнения, домашние дела, работу в саду и досуг, например танцы.

Результаты показали, что здоровье тех, кто регулярно занимался спортом по выходным, было лучше защищено по сравнению с неактивными добровольцами. В частности, у людей из второй группы риск смерти от всех причин был снижен на 26%, а вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — на 24% и 13% соответственно.

Ученые отметили, что для получения таких результатов нужно тренироваться в умеренном или среднем темпе. При этом за два дня на упражнения необходимо тратить не менее 150 минут.