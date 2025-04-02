Найден способ омолодить мозг на десять лет

Ограничение доступа к интернету на смартфоне всего на две недели способно омолодить мозг на десятилетие — к такому выводу пришли исследователи Университета Британской Колумбии. Результаты опубликованы в журнале PNAS Nexus.

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В эксперименте участвовали более 400 человек из США и Канады. Им предложили установить приложение, полностью блокирующее интернет на телефоне, при этом сохранялась возможность звонков и SMS. Уже через две недели у добровольцев значительно улучшилась способность к концентрации — она стала соответствовать уровню людей на 10 лет моложе.

Кроме того, 90 процентов участников отметили улучшение психоэмоционального состояния. Исследователи сравнивают эффект с действием антидепрессантов — только без лекарств. Люди стали чаще гулять, общаться вживую и отдыхать на природе, а ежедневное экранное время сократилось почти вдвое.

Авторы отмечают, что даже частичный отказ от постоянного подключения к сети положительно влияет на внимание, настроение и общее самочувствие. В будущем ученые планируют протестировать блокировку отдельных приложений — например, только соцсетей — и выяснить, как на мозг влияет ограничение других цифровых устройств, таких как планшеты и ноутбуки.