Эндокринолог назвала девять продуктов для снижения кровяного давления

Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем Telegram-канале девять продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом.

© Российская Газета

Первое - листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления.

Второе - ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике, малине. Эти вещества также способствуют снижению давления.

Третье - цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина.

Четвертое - бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией.

Пятое - жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление.

Шестое - свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток.

Седьмое - чеснок, повышающий уровень оксида азота, который в свою очередь способствует расслаблению кровеносных сосудов.

Восьмое - фасоль и бобовые - источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление.

И девятое - орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки. Но в большом количестве не стоит их употреблять.