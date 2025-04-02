Ученые нашли способ улучшить работу мозга у пожилых

Результаты научной работы, опубликованной в Nature Communications, показали: люди старше 60 лет, которые в течение трёх месяцев ежедневно принимали протеиновый порошок и пребиотики, имели более высокие результаты тестов на память. Это подтверждает идею о том, что питание кишечных бактерий пребиотиками и белком помогает флоре стать здоровее.

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Команда учёных в рамках нового исследования решила выяснить, улучшают ли пребиотики мышечную силу и когнитивные функции. Для этого они отобрали 36 пар близнецов старше 60 лет. Один из близнецов принимал протеиновый порошок без пребиотиков, а другой — протеиновый порошок и 7,5 мг пребиотиков фруктоолигосахарида (ФОС) и инулина.

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Спустя три месяца у близнецов, которые одновременно принимали белок и пребиотики, были выше результаты в когнитивных тестах. Они допустили гораздо меньше ошибок в тесте на парное обучение, тесте на память, который используется для выявления снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера. При этом мышечная сила у них не увеличилась.

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