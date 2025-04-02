Какие продукты могут помочь избавиться от запоров естественным путем

Ключ к регулярному опорожнению кишечника — это употребление клетчатки и поддержание водного баланса. При этом есть продукты, которые тоже способствуют здоровому пищеварению и помогают при запорах.

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Кожица киви. Это натуральный источник клетчатки. Было доказано также, что киви сокращают время, которое необходимо для прохождения стула через пищеварительный тракт.

Фасоль. Она содержит магний и клетчатку. Эти питательные вещества помогают в дефекации. Об этом сказала зарегистрированный диетолог Сара Анзловар.

Семена чиа. Они дают более 10% суточной нормы клетчатки, сказала изданию Verywell диетолог Элизабет Шоу.

Чернослив. В его состав входит сорбит, который стимулирует дефекацию.

Семена льна. Они содержат довольно много клетчатки для своего размера. Но убедитесь, что вы также пьёте достаточно воды.

Яблоки. Эти фрукты богаты пектином. Он увеличивает объём стула, обеспечивают его плавное прохождение через желудочно-кишечный тракт.

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