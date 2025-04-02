Терапевт уточнил, чем опасен десерт «финики с маслом»

Среди любителей сладкого набирает популярность ещё один арабский десерт — финики, заполненные сливочным маслом. Однако это лакомство может быть противопоказано при некоторых заболеваниях, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Яна Шмелёва.

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Финики богаты витаминами группы B, магнием, хромом, калием, кальцием и селеном и являются отличным перекусом для здоровых людей, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Это плотный, калорийный перекус, который быстро утоляет голод и обладает высокой энергетической ценностью.

Врач отметила, что финики также полезны для женщин в период грудного вскармливания, поскольку способствуют выработке окситоцина, усиливающего лактацию.

Эти сухофрукты также стимулируют мозговую активность и улучшают состояние ногтей, кожи и волос.

Но не стоит забывать, что один финик по сладости сравним с одной ложкой сахара. Поэтому рекомендуется съедать не более 2-3 плодов, особенно в сочетании с жирным сливочным маслом, так как это может быть тяжело для усвоения, подчеркнула Шмелёва.

Более того, есть люди, которым употребление фиников с маслом может быть вредным. Это касается, в частности, людей с проблемами желчного пузыря — хроническим холециститом или желчнокаменной болезнью. Также этот десерт противопоказан при сахарном диабете, синдроме раздражённого кишечника и ожирении.

Напомним, в прошлом году в России возник тренд на дубайский шоколад с начинкой из вытяжного теста катаифи и тахини (пасты из кунжутных семян). Этот десерт является не только очень дорогим, но и мегакалорийным.