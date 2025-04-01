Диетолог развеяла миф о вреде растворимого кофе
Качественный растворимый кофе не вредит организму, заявила LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. По ее мнению, негативное воздействие этого напитка на здоровье сильно преувеличено.
Важно выбирать проверенного производителя, так как дешевый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители, — предупредила Соломатина.
Она отметила, что во время производства этот напиток действительно теряет некоторые ароматические и органолептические свойства. При этом, по ее словам, в качественном растворимом кофе сохраняются масла, органические кислоты, минералы и кофеин. Врач также предостерегла от покупки смесей «3 в 1», поскольку в них, как правило, больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов.