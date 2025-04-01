Диетолог развеяла миф о вреде растворимого кофе

Качественный растворимый кофе не вредит организму, заявила LIFE.ru диетолог Елена Соломатина. По ее мнению, негативное воздействие этого напитка на здоровье сильно преувеличено.

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Важно выбирать проверенного производителя, так как дешевый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители, — предупредила Соломатина.

Она отметила, что во время производства этот напиток действительно теряет некоторые ароматические и органолептические свойства. При этом, по ее словам, в качественном растворимом кофе сохраняются масла, органические кислоты, минералы и кофеин. Врач также предостерегла от покупки смесей «3 в 1», поскольку в них, как правило, больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов.