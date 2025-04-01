Токсиколог предупредил о вреде для здоровья пророщенного картофеля

Картошка — питательный и универсальный овощ. Однако проросший или имеющий зелёный пятна картофель содержит более высокий уровень определённого токсина. Этот токсин может вызвать тошноту после употребления овоща.

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Лорен Харрис-Пинкус, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что в картошке есть два вида гликоалкалоидов. Оба из них — природные токсины соланин и чаконин. Выше всего их концентрация в глазках, зелёной кожуре и образующихся ростках овоща.

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Свежий картофель не должен быть проросшим или иметь зелёные пятна на кожуре. Лучше всего в этом случае продукт выбросить.

Проращивание картошки означает, что уровень токсинов в ней слишком высок и она больше не безопасна для употребления. Эндрю Столбах, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, токсиколог и врач неотложной помощи из отделения неотложной медицины больницы Джонса Хопкинса, говорит, что гликоалкалоиды в пророщенном картофеле могут вызвать неприятные симптомы. Это спазмы, диарея, тошнота, рвота. Теоретически люди могут также столкнуться со снижением кровяного давления, лихорадкой, неврологическими симптомами и даже умереть, но случается это крайне редко.

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