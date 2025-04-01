Диетолог рассказал о новом эффективном подходе к похудению

Не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы похудеть, уверен диетолог Робби Паддик. О новом и при этом эффективном подходе к похудению он рассказал изданию Daily Mirror.

© Lenta.ru

Паддик утверждает, что привычные диеты, во время которых нужно терпеть голод ради похудения, устарели. По его словам, современный подход к коррекции веса допускает употребление мясных соусов, десертов и даже вина.

«Ешьте три раза в день, но выбирайте блюда, приготовленные из натуральных продуктов и без излишка рафинированных углеводов и сахара», — дал совет диетолог.

Кроме того, он призвал делать перекусы между приемами пищи, поскольку сильный голод усиливает тягу к калорийным продуктам и обработанным углеводам. Паддик отметил, что, если постоянно придерживаться такого подхода к питанию, то организм будет получать достаточно питательных веществ и не накапливать избыточный вес.

Ранее эндокринолог из США Аланна Пейдж предупредила об опасности обезжиренных продуктов питания. По ее словам, диетические продукты увеличивают риск ожирения, а не снижают его.