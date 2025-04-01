Назван полезный продукт, который может усугубить изжогу

Имбирь иногда рекомендуют в качестве быстрого средства от изжоги, однако его употребление отдельно от другой пищи может усугубить кислотный рефлюкс. Об этом изданию WelnessPulse рассказал американский терапевт Майкл Чичак.

© Газета.Ru

Врач объяснил, что изжога — чувство жжения за грудиной, которое может сопровождаться воздушной, кислой или горькой отрыжкой, знакомо многим людям. Ее частой причиной является кислотный рефлюкс, или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При ГЭРБ происходит заброс содержимого желудка в пищевод из-за ослабления нижнего пищеводного сфинктера (запирательного механизма, который в норме «пропускает» содержимое только в желудок, но не наоборот).

Врачи рекомендуют пациентам с ГЭРБ не злоупотреблять кислыми и жирными продуктами, острой пищей, кофе, чаем, газированными напитками и сладостями (особенно — шоколадом). По словам доктора Чичака, в список «нежелательных» продуктов нужно включить и имбирь.

Имбирь считается эффективным средством против изжоги благодаря своим противовоспалительным свойствам. Тем не менее, исследования показывают, что этот продукт расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что может усугубить кислотный рефлюкс. Терапевт уточнил, что полностью отказываться от определенных групп продуктов при ГЭРБ необязательно, однако при потреблении имбиря стоит соблюдать осторожность — его лучше есть вместе с другой пищей.