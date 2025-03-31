Как не угробить спину во время дачных работ

Во избежание травм поясницы во время работы на огороде необходимо делать перерывы на отдых каждые полчаса, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова. По ее словам, расслабить мышцы спины можно, если лечь на твердую поверхность.

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Чтобы избежать проблем с поясницей, не ставьте трудовых рекордов, устраивайте отдых каждые полчаса. Лучше всего лечь на спину на ровную твердую поверхность — это позволит мышцам расслабиться и предотвратит спазм. Если при работе нужно низко наклоняться, лучше встать на четвереньки. В таком положении позвоночник сохраняет естественные изгибы, и нагрузка распределяется равномерно, — сказала Дельманова.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рывком и носить грузы в одной руке. По словам Дельмановой, также не стоит долго находиться в одном положении. Врач рекомендовала чаще менять позу, чередуя стоячую и сидячую работу с подвижной.

Боль в спине, пожалуй, самая распространенная жалоба дачников, так как приходится носить тяжести, вскапывать грядки, сеять и высаживать рассаду в неудобном положении с напряженной спиной. К тому же многие, разгорячившись, раздеваются, забывая, что весной дни еще холодные, несмотря на яркое солнце. Все эти факторы провоцируют боли в спине, — объяснила Дельманова.