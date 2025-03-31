Что такое метод тарелки и как он работает

Похудеть на 10 кг легко! Ведь метод «здоровой тарелки» действительно работает. Не нужно бояться, нужно просто разобраться и худеть станет проще! Современные диетологи предлагают простую и эффективную концепцию «здоровой тарелки», которая позволяет питаться сбалансированно без сложных подсчётов. Этот метод особенно полезен для тех, кто следит за своим весом и здоровьем.

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1. Овощная часть (50% тарелки).

Овощи — основа правильного питания. Они богаты витаминами, минералами и, главное, клетчаткой, которая, нормализует работу ЖКТ, а также способствует детоксикации организма и помогает контролировать аппетит.

Рекомендации. Используйте свежие, тушёные, запечённые или приготовленные на пару овощи. Ограничьте жарку с большим количеством масла. Чем разнообразнее цветовая гамма овощей, тем больше пользы.

2. Углеводная часть (25% тарелки).

Сложные углеводы — важный источник энергии. Наполняем ее так: каши (гречневая, овсяная, булгур), макароны из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, печёный или варёный картофель

Важно. Готовьте каши аль-денте (не разваривать). Избегайте жареного картофеля. Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом

3. Белковая часть (25% тарелки).

Белки выполняют ключевые функции. Строительный материал для мышц. Поддержка иммунитета. Долгое чувство сытости

Источники: нежирное мясо (курица, индейка, говядина), рыба и морепродукты, яйца, бобовые и тофу для вегетарианцев

Оптимальный размер порции: используйте тарелку диаметром 21 см — это помогает контролировать объём пищи без взвешивания.

Этот простой принцип питания подходит для всей семьи и может быть адаптирован под любые вкусовые предпочтения. Попробуйте — и вы заметите улучшение самочувствия уже через несколько недель!