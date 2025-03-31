Овёс, авокадо, орехи, зелень: что нужно покупать каждую неделю для снижения холестерина
Высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения сердечных заболеваний, метаболического синдрома. Помочь с этим могут определённые продукты.
Овёс. В нём много растворимой клетчатки, что помогает снизить холестерин.
Авокадо. Эти фрукты полны клетчатки, жиров и содержат немного белка. Одно авокадо — это около 13,5 г клетчатки, то есть почти половина рекомендуемой суточной нормы для взрослых. При этом даже употребление авокадо каждую неделю связано со снижением вероятности развития болезней сердца.
Орехи. Регулярное употребление этих продуктов, как показывают исследования, помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов. Также потенциально орехи повышают уровень холестерина ЛПВП.
Листовая зелень. Множество научных работ связывают регулярное употребление листовой зелени с пользой для уровня холестерина в крови. Это касается шпината, кудрявой капусты, мангольда.
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