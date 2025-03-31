Что нужно покупать каждую неделю для снижения холестерина

Высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения сердечных заболеваний, метаболического синдрома. Помочь с этим могут определённые продукты.

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Овёс. В нём много растворимой клетчатки, что помогает снизить холестерин.

Авокадо. Эти фрукты полны клетчатки, жиров и содержат немного белка. Одно авокадо — это около 13,5 г клетчатки, то есть почти половина рекомендуемой суточной нормы для взрослых. При этом даже употребление авокадо каждую неделю связано со снижением вероятности развития болезней сердца.

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Орехи. Регулярное употребление этих продуктов, как показывают исследования, помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов. Также потенциально орехи повышают уровень холестерина ЛПВП.

Листовая зелень. Множество научных работ связывают регулярное употребление листовой зелени с пользой для уровня холестерина в крови. Это касается шпината, кудрявой капусты, мангольда.

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