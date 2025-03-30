Исследователи узнали, безопасны ли пищевые добавки с хлорофиллом

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) проанализировали свойства хлорофилла, позиционируемого производителями пищевых биодобавок как новый суперфуд. О результатах исследования «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Хлорофилл — пигмент, который придает растениям зеленый цвет и участвует в фотосинтезе. Его структура схожа с гемоглобином, но вместо железа в центре молекулы — магний. Для производства биодобавок и пищевых красителей (E140, E141) используют полусинтетические формы — хлорофиллины (с медью или натрием), которые лучше усваиваются.

Сырьем служат шпинат, крапива, люцерна, а также водоросли (спирулина, хлорелла).

Предыдущие изыскания показали, что хлорофилл действительно обладает рядом полезных свойств. Он нейтрализует свободные радикалы и снижает окислительный стресс — ключевой фактор в развитии болезней Альцгеймера и Паркинсона. Опыты на мышах показали, что хлорофиллин уменьшает повреждение мозга после ишемии.

Другое исследование на грызунах выявило, что экстракты шпината снижают набор веса и улучшают метаболизм глюкозы. Тилакоиды (структуры хлоропластов) подавляют аппетит и уменьшают уровень «плохого» холестерина.

Хлорофилл может снижать вредное влияние токсинов на гормональный баланс, защищая щитовидную железу и репродуктивные органы. Лабораторные тесты также показали, что хлорофилл b уменьшает побочные эффекты химиотерапии, но данных для однозначных выводов пока недостаточно.

Несмотря на доказанную пользу, биологически активные добавки с хлорофиллом не рекомендуются без консультации врача беременным, кормящим и людям с хроническими заболеваниями.