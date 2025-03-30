Против ядов и густой крови: когда лучше всего пить воду

Употребление чистой воды в течение дня с самого утра помогает выводить яды, уменьшая концентрацию токсинов в организме, стимулирует пищеварение, а также способствует разжижению крови. Тогда как густая кровь хуже проталкивается по сосудам, что повышает риск образования тромбов.

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Есть разные мнения по поводу того, в какое время лучше всего пить воду. Также считается, что во время еды от любой жидкости надо отказаться.

Как отметил в своем телеграм-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, полезно пить воду за 20-30 минут до еды.

"Она активирует желудок, улучшает пищеварение и помогает не переесть", - пишет гастроэнтеролог.

По его словам, во время еды пить воду можно, но в "умеренных количествах": "Желудок - не тазик, он сам регулирует кислотность".

А вот сразу после еды - не стоит. Лучше подождать час или хотя бы 30 минут.

"Идеально пить воду между приемами пищи. Это поддерживает водный баланс и улучшает обмен веществ", - добавил специалист.

Он подчеркнул, что вода не должна обжигать слизистую (это опасно), но может быть горячей или прохладной. Кроме того, врач напомнил об одной особенности, связанной с чрезмерным потреблением пищи и лишним весом.

"Иногда мы путаем жажду с голодом. Попробуйте выпить воду - и, может, обед захочется отложить", - заключил специалист.

Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, ссылаясь на исследование, что постоянная жажда или недостаточное употребление воды на регулярной основе увеличивают риск развития хронических проблем с сердцем. Специалист считает, что вода должна быть теплой, "примерно 40 градусов".