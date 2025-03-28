Правда ли, что музыка полезна при занятиях спортом

Научно доказана польза музыки при занятиях спортом
Как показало новое исследование Университета Ювяскюля, музыка способна сделать физические упражнения легче, повысить выносливость, помочь сформировать устойчивые двигательные привычки. Это простой, но эффективный способ оставаться активным.
Исследования Центра передового опыта в области музыки, разума, тела и мозга (CoE MMBB) демонстрируют, что музыка действительно приносит пользу людям, которые занимаются спортом. Она отвлекает внимание от физического дискомфорта, облегчает выполнение упражнений низкой и средней интенсивности. Это исследование представлено было в виде двух статей, доступных на medRxiv.
Научно доказано, что мотивирующая музыка снижает воспринимаемое напряжение на долю до 10%. В целом прослушивание композиций во время выполнения упражнений улучшает концентрацию и самоконтроль, особенно при упражнениях средней интенсивности.
Музыка с более быстрым темпом (120−140 BPM) особенно эффективна для повышения выносливости в аэробных и силовых упражнениях.
Одно исследование также показало: люди, которые занимались спортом, слушая любимую музыку, работали с большей интенсивностью и сохраняли при этом хорошее самочувствие. Ещё они вспоминали свои тренировки как более приятные по сравнению с теми, кто занимался без музыки.
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