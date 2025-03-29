Стало известно, в каком возрасте физические упражнения полезны для мозга

По данным учёных из Университета Южной Австралии, любая форма упражнений способна значительно улучшить работу мозга и память у детей, взрослых и пожилых людей. Результаты этой работы были опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

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В ходе самого большого и всеобъемлющего на сегодня обзора специалисты обнаружили, что регулярные физические упражнения улучшают память, общие когнитивные способности, исполнительные функции. Это относится как к здоровым людям, так и к тем, кто страдает клиническими заболеваниями.

Обобщая результаты 133 систематических обзоров, охватывающих 2724 рандомизированных контролируемых исследования с участием 258 279 человек, новая работа выявила следующее. Наибольшее влияние на работу мозга и на память оказали упражнения средней и низкой интенсивности; у детей и подростков благодаря физической активности сильнее всего улучшилась память, а у людей с СДВГ — исполнительные функции; наиболее значимые когнитивные преимущества дали йога, тайцзи, экзергеймы (активные видеоигры).

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Было обнаружено, что преимущества от занятий спортом проявились довольно быстро и с явным ростом в течение 1−3 месяцев. Это значит, что даже небольшие всплески активности могут играть большую роль в поддержании здоровья мозга.

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