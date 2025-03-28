Ортодонт перечислила полезные для здоровья зубов продукты

Кальций остается основным строительным материалом для зубной эмали, он предотвращает разрушение зубов, поэтому для их здоровья необходимо употреблять молочные продукты, рыбу и орехи. Об этом 28 марта рассказала «Известиям» врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Она подчеркнула, что баланс микроэлементов помогает сохранить крепкие и здоровые зубы. Для усвоения кальция необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля, продолжила врач.

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Для здоровья слизистой нужны железо и витамин B12, так как помогают предотвратить воспаления и язвы. Они содержатся в мясе. А для укрепления десен необходим витамин C, содержащийся в цитрусовых, клубнике и сладком перце. Фрукты с высокой кислотностью плохо влияют на эмаль, поэтому после их употребления стоит прополоскать рот водой.

«Яблоки, морковь, редис и сельдерей стимулируют выделение слюны, улучшают кровообращение в деснах и работают как природные зубные щетки», — заключила Радько.

Как писал «ГлагоL», стоматологи ранее рассказали об опасности зубных щеток для здоровья зубов, так как на них остаются миллионы бактерий. Они поделились простым способом их дезинфекции.