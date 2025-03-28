Мужчина без походов в спортзал похудел на 19 килограммов за три месяца

Житель Индии сумел похудеть на 19 килограммов за три месяца благодаря отказу от фастфуда и ежедневным подъемам по лестнице. Его историю публикует The Times of India (TOI).

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В начале года 37-летний Самвит Мишра весил 98 килограммов. Он признался, что из-за лишнего веса чувствовал себя больным и вялым. Мужчина решил не полагаться на экстремальные диеты и походы в спортзал и сосредоточился на изменении образа жизни. В первую очередь он отказался от фастфуда и другой вредной еды. Мишра стал завтракать фруктами, лепешками из нута и рисовыми хлопьями. На обед он ел отварные брокколи, китайскую горькую тыкву и нутовые лепешки с овощами, а ужинал семенами эвриалы и арахисом. При этом он исключил из рациона фастфуд, готовую еду из магазина, молоко и прохладительные напитки.

Походы в спортзал индиец заменил ежедневным подъемом на 100 ступенек по лестнице и получасовыми поездками на велосипеде три раза в неделю. Эти занятия, по его словам, стали полноценной альтернативой силовым и кардио упражнениям.

Мишра признался, что сначала следовать этому плану похудения было непросто, особенно, когда нужно было ужинать не дома в компании друзей или семьи. Однако в заведениях он старался выбирать блюда из здоровых продуктов и строго контролировал размер порций.

В итоге с января по март ему удалось похудеть до 79 килограммов. Он посоветовал тем, кто хочет сбросить лишний вес, подходить к этому процессу не торопясь, планомерно и дисциплинированно.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 34 килограмма лишнего веса за полгода. В первую очередь он отказался от сладких напитков и алкоголя.