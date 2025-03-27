Развеян миф о пользе воды с солью

Употребление воды с солью не всегда улучшает гидратацию организма, повышая риск обезвоживания. Кроме того, большинство людей получают достаточно натрия с пищей — последствием его дополнительного потребления может стать гипертония. Об этом изданию WellnessPulse рассказал терапевт Майкл Чичак из Больницы милосердия Святой Элизабет Янгстаун (США).

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Врач объяснил, что важность гидратации всегда широко освещалась врачами и блогерами, пропагандирующими здоровый образ жизни. Вода действительно снижает риск развития ряда патологий, включая головные боли, запоры, инфекции мочевыводящих путей и кожные заболевания.

По словам Чичака, употребление подсоленной воды вновь набирает популярность в социальных сетях. Пользователи утверждают, что морская соль способна оптимизировать гидратацию и усвоение питательных веществ. Хотя все электролиты, включая натрий, действительно помогают усваивать жидкость, терапевт отмечает, что большинство людей уже потребляют достаточное количество натрия с пищей. Чрезмерное его потребление может скорее навредить здоровью, чем улучшить его.

Врач напомнил, что избыток соли может привести к гипертонии, болезням сердца и почек.

«Обезвоживание вместо ожидаемого увлажнения может произойти из-за чрезмерного потребления соли, поскольку организм борется с дисбалансом натрия, забирая воду из клеток», — добавил специалист.

Отмечается, что некоторым людям электролиты могут потребоваться при ускоренной потере жидкости. Организм быстро выводит влагу в жарком климате, во время тяжелого физического труда, а также при рвоте или диарее. Однако даже в таких случаях напиток с натрием, калием и магнием является гораздо более эффективным и безопасным вариантом, чем просто соляной раствор.