Диетолог посоветовал полезную замену масла

Авокадо может быть отличной альтернативой высококалорийному маслу в рационе, рассказал в беседе с «Радио 1» диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, этот плод богат жирными кислотами, нутриентами и витаминами, которые необходимы организму.

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У авокадо приятные вкусовые показатели, плюсом ко всему его можно использовать как некую альтернативу маслу. Оно по калорийности даже чуть ниже. Как правило, его можно использовать в чем угодно, даже в приготовлении соусов дополнительных, — объяснил диетолог.

Пристанский отметил, что авокадо можно добавлять в различные блюда. Кроме того, авокадо полезно для сердечно-сосудистой системы и подходит для употребления в любом возрасте.

Ранее шеф-повар Сергей Тихонов заявил, что шоколадная овсянка с бананами и орехами или смузи с авокадо и йогуртом на завтрак позволят повысить настроение за счет содержания полезных кислот. Эксперт также посоветовал есть на обед фрикасе из курицы с грибами и гречкой или гороховый крем-суп с гренками.