Назван простой способ снизить риск развития рака

Ученые из Оксфордского университета установили, что у очень активных людей риск развития рака снижен более чем на четверть. Однако даже семь тысяч шагов в день могут помочь защититься от этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

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В течение 5,8 года ученые отслеживали изменения в образе жизни и состоянии здоровья добровольцев. Средний возраст участников составил 68 лет. На протяжении всего исследования фиксировались все случаи развития 13 видов онкологических заболеваний.

Результаты показали, что у людей с самым высоким уровнем ежедневной физической активности риск развития рака был на 26% ниже, чем у добровольцев с самым низким. Такой защитный эффект проявлялся вне зависимости от демографических факторов, таких как образ жизни, индекс массы тела (ИМТ), наличие вредных привычек и некоторых состояний здоровья.

Также было обнаружено, что даже короткие ежедневные прогулки (около семи тысяч шагов в день) без дополнительных тренировок были связаны со снижением риска развития рака. У тех, кто проходил семь тысяч шагов в день, риск появления онкологических заболеваний был на 11% ниже по сравнению с теми, кто совершал около пяти тысяч. Девять тысяч шагов уменьшали этот риск еще на 5%.