Когда лучше всего принимать витамин С

Для укрепления иммунитета витамин С рекомендуется пить во время приёма пищи. При этом лучше усваиваться будут небольшие дозы по несколько раз в сутки, чем большая доза раз в день.

Для приёма добавок с витамином С подходит любое время суток. Однако есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить.

Прежде всего, наибольшую пользу витамин С может принести, если его принимать два-три раза в день вместе с едой.

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О том, какая доза витамина С вам нужна, поговорите с лечащим врачом. Также не забывайте, что диета, которой вы придерживаетесь, влияет на количество необходимого вам витамина и на время его приёма. Потребность в витамине С можно удовлетворить при помощи таких продуктов, как болгарский перец, дыня, петрушка, кудрявая капуста, киви, брокколи, брюссельская капуста.

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