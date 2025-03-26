Белое вино оказалось опасным для женщин

Белое вино опасно для женщин: растет риск рака кожи
Недавние исследования поставили под сомнение распространенное мнение о том, что красное вино полезнее белого в контексте риска развития рака. Анализ 42 наблюдательных исследований с участием почти 96 000 человек не выявил значительных различий в общем риске онкологических заболеваний между потребителями красного и белого вина.
Однако были отмечены некоторые исключения. В частности, употребление белого вина связано с повышенным на 22% риском развития рака кожи. Причины этого остаются неясными, но предполагается, что это может быть связано с высоким содержанием ацетальдегида в белом вине, который является канцерогенным соединением, пишет New York Post.
Кроме того, у женщин потребление белого вина ассоциируется с повышенным риском развития рака в целом.
Несмотря на известные антиоксидантные свойства красного вина, такие как содержание ресвератрола, эксперты подчеркивают, что ограничение потребления алкоголя является наиболее эффективным способом снижения риска развития рака.
Заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова ранее называла сухое белое вино наименее опасным алкогольным напитком.