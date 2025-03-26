Белое вино оказалось опасным для женщин

​Недавние исследования поставили под сомнение распространенное мнение о том, что красное вино полезнее белого в контексте риска развития рака. Анализ 42 наблюдательных исследований с участием почти 96 000 человек не выявил значительных различий в общем риске онкологических заболеваний между потребителями красного и белого вина. ​

Однако были отмечены некоторые исключения. В частности, употребление белого вина связано с повышенным на 22% риском развития рака кожи. Причины этого остаются неясными, но предполагается, что это может быть связано с высоким содержанием ацетальдегида в белом вине, который является канцерогенным соединением, пишет New York Post.

Кроме того, у женщин потребление белого вина ассоциируется с повышенным риском развития рака в целом.

Несмотря на известные антиоксидантные свойства красного вина, такие как содержание ресвератрола, эксперты подчеркивают, что ограничение потребления алкоголя является наиболее эффективным способом снижения риска развития рака. ​

Заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова ранее называла сухое белое вино наименее опасным алкогольным напитком.