Что такое калистеника и с чего лучше начать

Калистеника — вид тренировок с собственным весом тела. Упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях, начали набирать популярность во время пандемии Covid-19, так как люди хотели поддерживать спортивную форму даже на самоизоляции. «Лента.ру» рассказывает, что такое калистеника и публикует программу тренировок.

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Что такое калистеника

Калистеника — это система упражнений и силовых тренировок на все группы мышц с использованием собственного веса тела в качестве сопротивления. Для таких тренировок не нужны специальные тренажеры или какой-то спортивный инвентарь: выполнять упражнения можно дома или на спортивной площадке во дворе.

Сам термин происходит от греческих слов «калос», что означает «красота», и «стенос», что переводится как «сила». Эксперты по фитнесу считают калистенику эффективным способом поддержания формы, который может помочь улучшить силу, выносливость, гибкость и координацию.

Упражнений для калистеники множество: отжимания, подтягивания, приседания или прыжки с места, которые вы, возможно, выполняли на уроках физкультуры в детстве, а также берпи, планки и другие. Все они варьируются от простых до сложных, причем могут меняться по мере необходимости в соответствии с уровнем вашей физической подготовки.

«Калистеника включает многосуставные упражнения, в которых тело работает как единая кинетическая цепь. В отличие от тренажерного зала, где нагрузка часто изолированная, в калистенике все группы мышц включаются синергично, что повышает функциональность движений», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» фитнес-тренер видеоплатформы FitStars Виктория Вакулина.

Основные принципы калистенических движений

Закрытая кинетическая цепь — упражнения выполняются с опорой на пол или турник, что улучшает стабильность суставов.

Естественные паттерны движений — приседания, отжимания, подтягивания и планки повторяют механизмы, используемые в повседневной жизни.

Прогрессирующая перегрузка — усложнение движений (например, отжимания с ногами на возвышенности или подтягивания с паузой в верхней точке) позволяет увеличивать нагрузку без использования внешнего веса.

Что такое кинетическая цепь?

Кинетическая цепь (по-другому кинематическая цепь) — это термин, с помощью которого описывают способ работы человеческого тела, когда движение одного сустава влияет на движения других суставов, мышц и костей.

Система особенно актуальна в физиотерапии, спортивной медицине, нейрореабилитации, протезировании, ортопедии и других областях медицины, которые фокусируются на опорно-двигательном аппарате.

Как работает кинетическая цепь?

Представьте, что происходит во время обычной ходьбы. Вы делаете шаг вперед, например, правой ногой. Ваш таз в это время поворачивается вперед правой стороной и назад — левой. При этом туловище автоматически также движется вперед. Ваш позвоночник поворачивается к правой ноге и тазу, когда они вытягиваются вперед, что позволяет вам продолжать смотреть вперед во время ходьбы и видеть, куда вы идете. Каждое из этих движений вызывает другое.

Преимущества калистеники

По словам Виктории Вакулиной, плюсами калистеники считаются:

Доступность. Для занятий в большинстве случаев не нужно оборудование, можно тренироваться в любом месте.

Для занятий в большинстве случаев не нужно оборудование, можно тренироваться в любом месте. Функциональная сила. Поскольку многие упражнения повторяют естественные паттерны движений, они улучшают контроль тела и координацию.

Поскольку многие упражнения повторяют естественные паттерны движений, они улучшают контроль тела и координацию. Баланс силы и мобильности. Многие калистенические упражнения требуют не только силы, но и гибкости (например, мостик или стойка на руках).

Многие калистенические упражнения требуют не только силы, но и гибкости (например, мостик или стойка на руках). Улучшение работы нервной системы. Сложные движения (например, выход силой на турнике) развивают проприоцепцию и нейромышечную связь.

Сложные движения (например, выход силой на турнике) развивают проприоцепцию и нейромышечную связь. Низкая травмоопасность. За счет естественных движений и закрытых кинематических цепей снижается нагрузка на суставы.

Кроме того, калистенические тренировки способствуют:

Похудению. Высокоинтенсивные тренировки увеличивают расход калорий и ускоряют метаболизм.

Высокоинтенсивные тренировки увеличивают расход калорий и ускоряют метаболизм. Наращиванию сухой мышечной массы. Упражнения одновременно задействуют несколько групп мышц, что приводит к более подтянутому и рельефному телосложению.

Упражнения одновременно задействуют несколько групп мышц, что приводит к более подтянутому и рельефному телосложению. Увеличению гибкости и подвижности суставов. Со временем этот тип тренировок может помочь снизить риск получения травм и улучшить общее состояние здоровья.

Ограничения и недостатки калистеники

Трудность прогрессии. Для роста мышц требуется усложнение движений. Например, не все могут сразу перейти от классических отжиманий к отжиманиям на одной руке.

Для роста мышц требуется усложнение движений. Например, не все могут сразу перейти от классических отжиманий к отжиманиям на одной руке. Слабая нагрузка на нижнюю часть тела. Без дополнительного веса сложно создать достаточную нагрузку для мощного роста квадрицепсов и бедер.

Без дополнительного веса сложно создать достаточную нагрузку для мощного роста квадрицепсов и бедер. Ограниченное развитие гипертрофии. Калистеника отлично развивает рельеф и силу, но не так эффективна для увеличения объема мышц, как работа с весами.

Калистеника для мужчин и женщин: есть ли разница

Исследования показывают, что калистеника эффективна и для мужчин, и для женщин, но с разными акцентами, отметила эксперт.

Мужчины чаще используют калистенику для развития силы верхней части тела (подтягивания, брусья, выходы силой).

Женщины применяют ее для тонуса мышц и выносливости (приседания, выпады, планки).

«В отличие от мифа о «мужских» и «женских» тренировках, калистеника полезна обоим полам. Все зависит от целей: если цель — сила, нужно усложнять упражнения, если выносливость — увеличивать объем работы», — Виктория Вакулина, фитнес-тренер.

Главные упражнения для начинающих

Виктория Вакулина привела три основных вида упражнений калистеники в домашних условиях.

Отжимания от пола

Основная нагрузка: грудные мышцы, трицепсы, передняя дельта.

грудные мышцы, трицепсы, передняя дельта. Как выполнять: руки шире плеч, корпус прямой, опуститься до 90 градусов в локтях, затем подняться.

Планка

Основная нагрузка: мышцы кора, плечи, спина.

мышцы кора, плечи, спина. Как выполнять: тело прямое, локти под плечами, сохранять позицию в течение определенного времени, не прогибаясь в пояснице.

Подтягивания

Основная нагрузка: широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья.

широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья. Как выполнять: хват чуть шире плеч, тянуть грудь к перекладине, контролируемо опускаться.

хват чуть шире плеч, тянуть грудь к перекладине, контролируемо опускаться. Что нужно: турник.

Программа тренировок для начинающих

Формат: три тренировки в неделю (например, в понедельник, среду и пятницу или вторник, четверг и воскресенье).

три тренировки в неделю (например, в понедельник, среду и пятницу или вторник, четверг и воскресенье). Цель: развитие силы, выносливости, координации и техники движений.

развитие силы, выносливости, координации и техники движений. Принцип прогрессии: постепенно увеличивать количество повторений и подходов.

Разминка

Цель — разогреть мышцы, активировать суставы и подготовить тело к нагрузке.

Включите в разминку упражнения на мобилизацию суставов, динамическую растяжку на все тело, например, махи ногами, глубокие выпады или наклоны с мягкими пружинящими движениями и прыжки.

Делайте разминку не менее 5-10 минут.

Основная часть

Формат: три круга упражнений, между упражнениями отдых 30-45 секунд, между кругами отдых 1-2 минуты.

Круг 1. Базовая сила и выносливость

Приседания — 12-15 раз

Отжимания (от пола или от возвышенности) — 8-12 раз.

Динамичная планка — 30 секунд. Во время выполнения планки нужно не только удерживать тело в прямом положении, но и поочередно поднимать руки и ноги, сохраняя баланс.

Круг 2. Координация и стабилизация корпуса

Обратные выпады — 10 раз на каждую ногу.

Отжимания с колен (если обычные выполнять трудно) / Трицепсовые отжимания от скамьи — 8-12 раз.

Боковая планка — 20 секунд на каждую сторону. Выполняется в положении на боку, с опорой на одну руку (ладонь или предплечье).

Круг 3. Функциональное развитие и кардионагрузка

Подтягивания (если есть турник) / Горизонтальные тяги к перекладине — 3-5 раз

Альпинист (динамичная планка) — 20 секунд. Выполняется как обычная планка, но при этом нужно одновременно сгибать колени.

Прыжковые приседания (если комфортно) / Обычные приседания — 12 раз.

Заминка

Наклоны вперед к ногам.

Растяжка квадрицепсов — захват стопы стоя.

Раскрытие грудной клетки — руки назад, открыться.

Заминку нужно выполнять в течение 5 минут.

Для прогресса тренировок по калистенике фитнес-тренер советует: