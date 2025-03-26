Что такое калистеника и с чего лучше начать

Что такое калистеника? Программа тренировок с собственным весом для начинающих
Калистеника — вид тренировок с собственным весом тела. Упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях, начали набирать популярность во время пандемии Covid-19, так как люди хотели поддерживать спортивную форму даже на самоизоляции. «Лента.ру» рассказывает, что такое калистеника и публикует программу тренировок.
Что такое калистеника
Калистеника — это система упражнений и силовых тренировок на все группы мышц с использованием собственного веса тела в качестве сопротивления. Для таких тренировок не нужны специальные тренажеры или какой-то спортивный инвентарь: выполнять упражнения можно дома или на спортивной площадке во дворе.
Сам термин происходит от греческих слов «калос», что означает «красота», и «стенос», что переводится как «сила». Эксперты по фитнесу считают калистенику эффективным способом поддержания формы, который может помочь улучшить силу, выносливость, гибкость и координацию.
Упражнений для калистеники множество: отжимания, подтягивания, приседания или прыжки с места, которые вы, возможно, выполняли на уроках физкультуры в детстве, а также берпи, планки и другие. Все они варьируются от простых до сложных, причем могут меняться по мере необходимости в соответствии с уровнем вашей физической подготовки.
«Калистеника включает многосуставные упражнения, в которых тело работает как единая кинетическая цепь. В отличие от тренажерного зала, где нагрузка часто изолированная, в калистенике все группы мышц включаются синергично, что повышает функциональность движений», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» фитнес-тренер видеоплатформы FitStars Виктория Вакулина.
Основные принципы калистенических движений
- Закрытая кинетическая цепь — упражнения выполняются с опорой на пол или турник, что улучшает стабильность суставов.
- Естественные паттерны движений — приседания, отжимания, подтягивания и планки повторяют механизмы, используемые в повседневной жизни.
- Прогрессирующая перегрузка — усложнение движений (например, отжимания с ногами на возвышенности или подтягивания с паузой в верхней точке) позволяет увеличивать нагрузку без использования внешнего веса.
Что такое кинетическая цепь?
Кинетическая цепь (по-другому кинематическая цепь) — это термин, с помощью которого описывают способ работы человеческого тела, когда движение одного сустава влияет на движения других суставов, мышц и костей.
Система особенно актуальна в физиотерапии, спортивной медицине, нейрореабилитации, протезировании, ортопедии и других областях медицины, которые фокусируются на опорно-двигательном аппарате.
Как работает кинетическая цепь?
- Представьте, что происходит во время обычной ходьбы. Вы делаете шаг вперед, например, правой ногой.
- Ваш таз в это время поворачивается вперед правой стороной и назад — левой.
- При этом туловище автоматически также движется вперед.
- Ваш позвоночник поворачивается к правой ноге и тазу, когда они вытягиваются вперед, что позволяет вам продолжать смотреть вперед во время ходьбы и видеть, куда вы идете.
- Каждое из этих движений вызывает другое.
Преимущества калистеники
По словам Виктории Вакулиной, плюсами калистеники считаются:
- Доступность. Для занятий в большинстве случаев не нужно оборудование, можно тренироваться в любом месте.
- Функциональная сила. Поскольку многие упражнения повторяют естественные паттерны движений, они улучшают контроль тела и координацию.
- Баланс силы и мобильности. Многие калистенические упражнения требуют не только силы, но и гибкости (например, мостик или стойка на руках).
- Улучшение работы нервной системы. Сложные движения (например, выход силой на турнике) развивают проприоцепцию и нейромышечную связь.
- Низкая травмоопасность. За счет естественных движений и закрытых кинематических цепей снижается нагрузка на суставы.
Кроме того, калистенические тренировки способствуют:
- Похудению. Высокоинтенсивные тренировки увеличивают расход калорий и ускоряют метаболизм.
- Наращиванию сухой мышечной массы. Упражнения одновременно задействуют несколько групп мышц, что приводит к более подтянутому и рельефному телосложению.
- Увеличению гибкости и подвижности суставов. Со временем этот тип тренировок может помочь снизить риск получения травм и улучшить общее состояние здоровья.
Ограничения и недостатки калистеники
- Трудность прогрессии. Для роста мышц требуется усложнение движений. Например, не все могут сразу перейти от классических отжиманий к отжиманиям на одной руке.
- Слабая нагрузка на нижнюю часть тела. Без дополнительного веса сложно создать достаточную нагрузку для мощного роста квадрицепсов и бедер.
- Ограниченное развитие гипертрофии. Калистеника отлично развивает рельеф и силу, но не так эффективна для увеличения объема мышц, как работа с весами.
Калистеника для мужчин и женщин: есть ли разница
Исследования показывают, что калистеника эффективна и для мужчин, и для женщин, но с разными акцентами, отметила эксперт.
- Мужчины чаще используют калистенику для развития силы верхней части тела (подтягивания, брусья, выходы силой).
- Женщины применяют ее для тонуса мышц и выносливости (приседания, выпады, планки).
«В отличие от мифа о «мужских» и «женских» тренировках, калистеника полезна обоим полам. Все зависит от целей: если цель — сила, нужно усложнять упражнения, если выносливость — увеличивать объем работы», — Виктория Вакулина, фитнес-тренер.
Главные упражнения для начинающих
Виктория Вакулина привела три основных вида упражнений калистеники в домашних условиях.
Отжимания от пола
- Основная нагрузка: грудные мышцы, трицепсы, передняя дельта.
- Как выполнять: руки шире плеч, корпус прямой, опуститься до 90 градусов в локтях, затем подняться.
Планка
- Основная нагрузка: мышцы кора, плечи, спина.
- Как выполнять: тело прямое, локти под плечами, сохранять позицию в течение определенного времени, не прогибаясь в пояснице.
Подтягивания
- Основная нагрузка: широчайшие мышцы спины, бицепсы, предплечья.
- Как выполнять: хват чуть шире плеч, тянуть грудь к перекладине, контролируемо опускаться.
- Что нужно: турник.
Программа тренировок для начинающих
- Формат: три тренировки в неделю (например, в понедельник, среду и пятницу или вторник, четверг и воскресенье).
- Цель: развитие силы, выносливости, координации и техники движений.
- Принцип прогрессии: постепенно увеличивать количество повторений и подходов.
Разминка
Цель — разогреть мышцы, активировать суставы и подготовить тело к нагрузке.
Включите в разминку упражнения на мобилизацию суставов, динамическую растяжку на все тело, например, махи ногами, глубокие выпады или наклоны с мягкими пружинящими движениями и прыжки.
Делайте разминку не менее 5-10 минут.
Основная часть
Формат: три круга упражнений, между упражнениями отдых 30-45 секунд, между кругами отдых 1-2 минуты.
Круг 1. Базовая сила и выносливость
- Приседания — 12-15 раз
- Отжимания (от пола или от возвышенности) — 8-12 раз.
- Динамичная планка — 30 секунд. Во время выполнения планки нужно не только удерживать тело в прямом положении, но и поочередно поднимать руки и ноги, сохраняя баланс.
Круг 2. Координация и стабилизация корпуса
- Обратные выпады — 10 раз на каждую ногу.
- Отжимания с колен (если обычные выполнять трудно) / Трицепсовые отжимания от скамьи — 8-12 раз.
- Боковая планка — 20 секунд на каждую сторону. Выполняется в положении на боку, с опорой на одну руку (ладонь или предплечье).
Круг 3. Функциональное развитие и кардионагрузка
- Подтягивания (если есть турник) / Горизонтальные тяги к перекладине — 3-5 раз
- Альпинист (динамичная планка) — 20 секунд. Выполняется как обычная планка, но при этом нужно одновременно сгибать колени.
- Прыжковые приседания (если комфортно) / Обычные приседания — 12 раз.
Заминка
- Наклоны вперед к ногам.
- Растяжка квадрицепсов — захват стопы стоя.
- Раскрытие грудной клетки — руки назад, открыться.
Заминку нужно выполнять в течение 5 минут.
Для прогресса тренировок по калистенике фитнес-тренер советует:
- Постепенно увеличивать количество повторений: плюс один-два раза каждую неделю.
- Добавлять дополнительные круги. Начать с трех, затем довести до четырех.
- Усложнять упражнения. Например, переходить к стандартным отжиманиям, если раньше делали только с колен.