Ученые назвали гормоны, замедляющие старение кожи

Старение организма влечет за собой множество изменений, но немногие органы столь заметно демонстрируют этот процесс, как кожа. Наряду с признаками внутреннего, хронологического старения, такими как тонкие морщинки и истончение, кожа также явственно отражает старение, вызванное внешними факторами, например, грубые морщины и пигментные пятна от солнца. Эти изменения могут быть вызваны воздействием ультрафиолетового излучения, загрязнения воздуха и др.

© Naukatv.ru

Старение кожи часто рассматривается исключительно как косметическая проблема, но это может иметь и серьезные последствия для здоровья. Например, по мере утраты кожей толщины и эластичности возрастает риск повреждений и инфекций.

Некоторые гормоны уже используются в клинической практике для замедления процессов старения кожи, отмечают авторы, однако пока это в основном эстрогены и топические ретиноиды вроде ретинола и третиноина. Исследование, опубликованное в журнале Endocrine Reviews, предоставляет обзор ряда гормонов и химических веществ, влияющих на старение кожи, сообщает ScienceAlert.

Мелатонин выделяется как особенно перспективный, отмечают ученые, так как это недорогое вещество, которое хорошо переносится и обладает противовоспалительными свойствами. Обзор также охватывает альфа-меланоцитстимулирующий гормон (α-MSH), окситоцин, эндоканнабиноиды и модуляторы активируемых пролиферацией пероксисом рецепторов (PPARs). Согласно выводам, многие из этих веществ способны предотвращать или исправлять повреждения, вызванные старением кожи. Например, α-MSH оказывает ценное цитопротекторное и антиоксидантное действие, а также уменьшает повреждения ДНК, вызванные UV-излучением.