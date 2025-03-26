Эффективные упражнения от боли в шее при сидячей работе

Врач восстановительной медицины Павел Очеретин рассказал об упражнениях, которые помогут избавиться от бои в шее при сидячей работе. Его слова приводит ОСН.

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Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок.

«Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня», — добавил Очеретин.

Специалист также рассказал о том, чего стоит избегать для того, чтобы боли в шее не появлялись.

«Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди. Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки», — заявил Очеретин.

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