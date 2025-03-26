Семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, как быстро справиться с бессонницей.

В интервью изданию NEWS.ru она заявила, что людям, у которых наблюдаются проблемы с засыпанием, не следует пить кофе, какао, энергетики и крепкий чай после 16:00.

«Кофе, крепкий черный и зеленый чай, какао, энергетики, алкоголь и никотин оказывают негативное влияние на нервную систему и мешают быстрому засыпанию и крепкому сну, – пояснила специалист. – Вместо этого можно заваривать травяные чаи с мелиссой, лавандой, пустырником»

Также быстро попасть в объятия Морфея, добавила Попова, помогает чтение бумажной книги в свете жёлтого ночника за 20-30 минут до отхода ко сну.

Кроме того, некоторым людям, по её словам, помогает тяжёлое одеяло. Помимо этого, она посоветовала засыпать в полной темноте и тишине, так как даже небольшой шум ухудшает качество и время глубокого сна – самого важного для восстановления.

«Помещение должно быть прохладным – 18–22 градуса с доступом свежего воздуха. Кровать нужно использовать только для сна и секса, смотреть ТВ или работать в ней не стоит», – подчеркнула нутрициолог.

Также она рассказала, что вечером снижается кортизол и поднимается мелатонин, однако этого не происходит, если засыпать позже 23:00 и просыпаться после 08:00. Кроме того, занятия активными видами спорта после 19:00 также мешают уснуть.

При этом практика йоги, растяжка или прогулки на свежем воздухе вечером, отметила доктор, положительно влияют на сон, а вот в первой половине дня будут полезны силовые тренировки. Поэтому важно вечером проводить время в спокойном состоянии и установить режим сна по циркадным ритмам.

«Не используйте яркий свет холодного спектра вечером вместо мягкого тёплого освещения. Не читайте новости и не смотрите фильмы, вызывающие сильные эмоции, как негативные, так и положительные», – резюмировала Попова.

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