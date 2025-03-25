Какие продукты повышают либидо

Разнообразное и сбалансированное питание может оказывать положительное влияние на сексуальное влечение. Об этом сообщила сексолог Александра Миллер.

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По ее словам, некоторые продукты — абсолютные чемпионы по повышению либидо. К одним из них относится шоколад, содержащий фенилэтиламин и серотонин, которые способны поднимать настроение и усиливать сексуальное влечение.

Эксперт уточнила, что горячий шоколад с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха ранее считался отличным средством для повышения либидо. Миллер отметила, что мускатный орех — сильный афродизиак, который усиливает влечение не только у мужчин, но и у женщин.

— Шоколад содержит триптофан, который является строительным блоком серотонина — гормона удовольствия, который выделяется, когда вы влюбляетесь, а также во время секса. В качестве афродизиака лучше всего работает горький шоколад с высоким содержанием какао, — добавила сексолог.

К списку продуктов, поднимающих либидо, также можно отнести грибы, петрушку, орехи. Во многих странах миндаль в сахаре был традиционным угощением на свадьбах. Например, в Индии угощение человека противоположного пола этим орехом является прямым предложением провести вместе ночь. Мед, по словам эксперта, — один из самых мощных генераторов сексуальной энергии.

— Сочетая его с орехами, фруктами, яйцами и мясом, можно приготовить достаточно мощный афродизиак своими руками, — отметила Миллер.

По ее словам, женщины больше реагируют на запахи, поэтому для повышения либидо лучше воздействовать еще посредством специй, например, шафрана, гвоздики, кардамона. Ученые из США установили, что мускатный орех подобен «женской виагре», поскольку он отлично повышает либидо, продлевает половой акт и усиливает приятные ощущения от интимной близости.

Имбирь тоже позитивно влияет на эту сферу, поскольку улучшает кровообращение и обладает «согревающими» качествами. Аналогичное действие у кайенского перца — его жгучий вкус повышает чувствительность эрогенных зон и разогревает тело.

Также к продуктам, которые повышают либидо, можно отнести бананы, яйца, красную рыбу, манго, репчатый лук, грецкие орехи, сельдерей, спаржу, яблоки, смородину, инжир, виноград или изюм, финики.

Миллер сообщила, что в качестве романтического ужина с продолжением отлично подойдут блюда из морепродуктов. Она посоветовала обратить внимание на мидии и устрицы, сообщает Life.ru.

Исследование показало, что отсутствие сексуальной активности может почти вдвое увеличить вероятность преждевременной смерти у мужчин. Анализ данных 20 000 участников эксперимента показал, что представители мужского пола с низким либидо имеют на две трети больший риск смерти по сравнению с теми, у кого либидо выше.

Жители России стали чаще обращаться к специалистам из-за проблемы с низким либидо в 2024 году. По словам сексологов, в 2023 году ситуация обстояла намного лучше: жители страны обращались за помощью к ним по совершенно обычным проблемам. Почему молодые люди стали меньше заниматься сексом и какие проблемы снижают их либидо, разбиралась «Вечерняя Москва».