Назван один из лучших способов уменьшить жир на животе

Висцеральный жир, или жир в области живота, находится в брюшной полости и окружает внутренние органы. При его избытке повышается риск возникновения диабета, болезней сердца.

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Поднятие тяжестей считается упражнением № 1 для уменьшения висцерального жира. Это форма силовых тренировок или тренировок с сопротивлением. Есть несколько способов, при помощи которых этот вид физической активности полезен для избавления от жира на животе.

При поднятии тяжестей наращивается мышечная масса. Это ускоряет метаболизм и способствует окислению жиров, отмечает Эми Гудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, специалист по статистике, специалист по лечебной физкультуре, спортивный диетолог и владелица книги The Sports Nutrition Playbook.

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Когда вы регулярно начинаете поднимать тяжести, ваше тело имеет тенденцию терять жировую массу и набирать мышечную. Это приводит к изменению состава тела.

Если вы намеренно не ограничиваете потребление калорий, то силовые тренировки помогут вам уменьшить висцеральный жир. Это касается людей как с ожирением, так и без него, говорит Мари Спано, спортивный диетолог Washington Nationals и Atlanta Hawks. Связано это может быть с тем, что при поднятии тяжестей наблюдается эффект дожигания. То есть даже после окончании тренировки тело продолжает сжигать калории.

Наконец, поднятие тяжестей снижает уровень стресса. Это тоже может помочь избавиться от висцерального жира.

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