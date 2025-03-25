Лучшая тренировка для быстрого сжигания жира на животе

Если вы хотите как можно скорее избавиться от жира в области живота — сосредоточьтесь на тренировках, которые задействуют несколько групп мышц, повышают частоту сердечных сокращений, поддерживают обмен веществ. Вот одна из них.

© Ferra.ru

Для выполнения упражнений вам понадобится коврик и пара гантелей среднего веса для дополнительного сопротивления. Всего на неё уйдёт у вас менее часа.

Бёрпи с прыжком в группировке (3 подхода по 10 повторений). За счёт этого упражнения вы укрепите мышцы живота, ног и верхней части тела. Регулярное его выполнение поможет улучшить работы сердечно-сосудистой системы, сделает живот плоским.

Русские скручивания с гантелями (3 подхода по 15 повторений на каждую сторону). Особенно полезны они для спортсменов и тех, кто хочет улучшить функциональную подготовку.

© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Обратный выпад с подъёмом колена (3 подхода по 12 повторений на каждую ногу). Это движение укрепляет корпус, ноги, улучшает баланс и устойчивость. Отлично подходит такое упражнение для развития координации и увеличения силы ног.

Планка с касанием плеч (3 подхода по 20 повторений). Благодаря такому упражнению вы улучшите контроль осанки, укрепите поясницу, сделаете корпус более выносливым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.