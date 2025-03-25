В чем польза клубники для здоровья

Клубника — очень питательная ягода, которая может принести пользу вашему организму. Это источник антиоксидантов, который укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

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При употреблении клубники в составе сбалансированной диеты вы получите множество преимуществ для здоровья.

Противовоспалительное действие. Известно, что употребление клубники может повысить уровень антиоксидантов, снизить маркеры воспаления. Это всё может положительно сказаться на здоровье. По словам Шарникии Уайт, магистра наук, сертифицированного диетолога, за счёт антиоксидантных свойств ягоды клубники связаны с улучшением здоровья сердца, кишечника, а также когнитивных функций.

Польза для сердца. Лиза Янг, доктор философии, отмечает, что большое количество антиоксидантов и противовоспалительных соединений в клубнике снижает кровяное давление, уменьшает воспаление, улучшает уровень холестерина. Это всё защищает от развития болезней сердца.

Поддержание здоровья мозга. Это происходит за счёт антиоксидантов в составе клубники. Симран Малхотра, доктор медицины, говорит, что люди, которые потребляют больше клубники, могут быть на 34% меньше склонны к развитию слабоумия при болезни Альцгеймера. Также у них улучшается работа мозга.

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Улучшение микробиома кишечника. Считается, что клетчатка и полифенолы в клубнике действуют как пребиотики. Об этом сказала Сара Глински, диетолог. То есть они способствуют увеличению количества полезных бактерий в кишечнике.

Улучшение резистентности к инсулину. Исследования показывают: добавление клубники в сбалансированную диету снижает уровень инсулина натощак и после еды, улучшает резистентность к инсулину.

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