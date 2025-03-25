Как сжигать больше калорий во сне

Во время сна калорий сжигается примерно на 15% меньше, чем при бодрствовании. В среднем это около 480 калорий за восемь часов.

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Вот какие действия помогут вам сжигать ещё больше калорий ночью, когда вы спите.

Увеличение мышечной массы. Во многих отношениях силовые тренировки важны для здоровья. Они способны увеличить базальную скорость метаболизма (BMR), то есть количество калорий, которые нужны ежедневно для поддержания работы организма. Более высокая BMR позволяет людям сжигать больше калорий и в состоянии покоя. К концу одного исследования, которое длилось шесть недель, у женщин, которые занимались силовыми тренировками, BMR увеличился примерно на 250 ккал в сутки.

Большее количество сна. Согласно метаанализу большого количества исследований, сон полезен для снижения веса. Люди, которые спали больше часов и имели качественный сон, теряли больше веса. При этом ограниченный либо прерывистый сон заставлял их чувствовать себя голодными.

Улучшение качества сна. Хороший сон поддерживает обмен веществ, здоровый микробиом кишечника (сообщество микроорганизмов в кишечнике, которые помогают пищеварению).

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Более ранние приёмы пищи в течение дня. Согласно результатам одного исследования, группа людей, которые ели раньше в течение дня, испытывала меньший голод, чем те, кто в течение дня ел позднее. Также у участников, которые употребляли пищу позже, запасалось больше жировых клеток.

Диета, способствующая улучшению сна. Употребление большего количества высококачественных молочных продуктов и белков снижает риск того, что вы будете плохо спать. А вот повышают этот риск продукты с «пустыми калориями», если их есть много.

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