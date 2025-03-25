Эксперт объяснил, что такое мышечный дисбаланс и чем он опасен

Вы когда-нибудь задумывались, почему одна сторона тела кажется сильнее или развитее, чем другая? Это может быть результатом мышечного дисбаланса — распространенной проблемы, с которой сталкиваются многие люди, даже не подозревая об этом. Специально для сайта «Страсти» неройхакер, ученый и основатель центра управления здоровьем Mozg Илья Бурлаковский раскрыл причины этого состояния и объяснил, как с ним эффективно бороться.

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«В нашем теле более 630 мышц и большая часть их них — парные. Если бы мы были идеально симметричными и безупречно здоровыми, то все бы эти элементы работали равномерно и развивались в равной степени. Но, увы, жизнь вносит свои коррективы, и одни мышцы берут на себя большую нагрузку, чем рассчитано природой, а другие по разным причинам бездействуют. Со временем это приводит к мышечному дисбалансу», —

Подобное состояние является одной из распространенных проблем, с которыми сталкиваются не только профессиональные спортсмены и любители фитнеса, но и обычные люди. Дисбаланс может быть ярко выраженным или слабым, но в перспективе даже небольшой перекос способен привести к изменению внешнего вида в худшую сторону, нарушению осанки, сильным болям и даже травмам.

Причины мышечного дисбаланса

Если у человека нет каких-то врожденных аномалий развития, мышечный дисбаланс провоцируется внешними факторами, а именно...

Травмами, в том числе и родовыми. После повреждений одни мышцы могут компенсировать слабость других, что приводит к асимметрии, сокращению диапазона движений и боли;

После повреждений одни мышцы могут компенсировать слабость других, что приводит к асимметрии, сокращению диапазона движений и боли; Профессиональными издержками. Некоторые профессии накладывают определенные ограничения на подвижность и дают чрезмерную нагрузку на конкретные группы мышц. Например, работа ногах, таскание тяжестей или многочасовое сидение в офисном или водительском кресле, негативно влияют на мышечный каркас;

Некоторые профессии накладывают определенные ограничения на подвижность и дают чрезмерную нагрузку на конкретные группы мышц. Например, работа ногах, таскание тяжестей или многочасовое сидение в офисном или водительском кресле, негативно влияют на мышечный каркас; Ежедневное неправильное положение тела. Привычка сутулиться, ношение неудобной одежды и обуви, длительное пребывание за компьютером или привычка держать сумочку на одном плече способствуют развитию дисбаланса, изменяют осанку и ухудшают самочувствие;

Привычка сутулиться, ношение неудобной одежды и обуви, длительное пребывание за компьютером или привычка держать сумочку на одном плече способствуют развитию дисбаланса, изменяют осанку и ухудшают самочувствие; Неправильная техника тренировок. Часто люди фокусируются на одних и тех же упражнениях, игнорируя другие группы мышц, берут неподходящий вес или вовсе неверно пользуются тренажерами.

Как понять, что у вас мышечный дисбаланс

На самом деле даже довольно серьезное искажение в теле человек может терпеть на протяжении долгого времени. Это вызвано несколькими причинами.

Во-первых, мы не можем объективно посмотреть на себя со стороны и увидеть, что где-то есть нарушения. Большинство обывателей не разбирается в тонкостях анатомии и физиологии, и поэтому не знают, как должны выглядеть мышцы в своем естественном состоянии.

Во-вторых, если не брать травмы или другие радикальные истории, то мышечный дисбаланс формируется медленно, мы привыкаем к ощущениям и поэтому перестаем их замечать. Слабая боль и напряжение, длящиеся не один день, переходят в «фоновый режим», и мы считаем их чуть ли не нормой.

Если одна нога станет чуть короче другой из-за искривления осанки и неправильной работы мышц спины, обычный среднестатистический человек этого даже не заметит, несмотря на то, что изменится работа всего тела целиком.

В-третьих, у нас есть убеждения и стереотипы, которые кажутся важнее здоровья. Например, некоторые девушки так боятся превратиться в «мужеподобных качков», что в зале прорабатывают только пресс, ноги и ягодицы, а руки вообще почти не трогают. Многие мужчины в погоне за привлекательностью, наоборот, так фокусируются на верхней половине тела, что игнорируют низ спины и ноги.

Как исправить мышечный дисбаланс

Прежде, чем приступать к реабилитации и устранению последствий, нужно обратиться в хорошую клинку, где вас осмотрит специалист с медицинским образованием. Только высококлассный реабилитолог или физиотерапевт выявят слабые места в теле и дадут необходимые назначения. Даже если у вас несильный дискомфорт или ограничения в движении почти незаметны, забудьте про самолечение. Без специального анализа осанки и движений вы скорее пострадаете, чем излечитесь.

После постановки диагноза и получения рекомендаций по реабилитации от специалиста, вам понадобится скорректировать повседневные привычки. Добавьте в свою жизнь больше активности, купите ортопедические подушку и матрас, измените положение за столом или научитесь распределять вес вещей равномерно между плечами.

Если ходите в зал, лучше оплатите пару частных занятий или консультацию с тренером, чтобы он помог вам разобраться с нагрузкой и составить сбалансированную программу. Тем, у кого нет возможности заниматься под присмотром специалиста постоянно, стоит включить упражнения для всех основных групп мышц — это поможет избежать доминирования одной группы над другой.

Не пренебрегайте разминкой и после силовых тренировок уделяйте внимание растяжке. Это не только способствует поддержанию эластичности мышц и позволит компенсировать полученную нагрузку, но и даст ключ к здоровью тела и предотвращению травм в будущем.