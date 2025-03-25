Эксперты предупредили об опасности «серого» протеина

Спортивное питание с «недостоверным составом» грозит аллергией и проблемами с пищеварением, предупредила в эфире НСН Елена Силина, а Алексей Койтов возмутился, что на маркетплейсах «абы кто продает абы что».

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К покупке спортивного питания на маркетплейсах нужно относиться аккуратно, поскольку там много продукции без необходимых сертификатов, заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Вице-спиркер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания. По данным Роскачества, 90% протеина на маркетплейсах продается с нарушениями и лишь у 10% подобных товаров есть правильная документация. Силина объяснила, как быть спортсменам, любящим покупки онлайн.

«Мы поддерживает инициативу усиленного госконтроля в этой сфере. При этом мы не призываем полностью отказаться от покупки спортивного питания на маркетплейсах, но рекомендуем проявлять осторожность. Покупателям стоит внимательно проверять документы, сертификаты соответствия и отзывы о продавце. Лучше отдавать предпочтение проверенным специализированным магазинам и официальным дистрибьюторам, у которых выше вероятность контроля за качеством продукции», — отметила руководитель Национального фитнес-сообщества.

Она также объяснила, какие беды несет некачественный протеин.

«Опасность непроверенного спортивного питания заключается в том, что его состав может не соответствовать заявленному. Это чревато аллергическими реакциями, проблемами с пищеварением, нагрузкой на здоровье в целом. Согласно нашим исследованиям рынка, значительная часть продукции, представленной на маркетплейсах, либо не имеет должной сертификации, либо содержит недостоверную информацию о составе», — подчеркнула Силина.

Со своей стороны, председатель Союза потребителей России Алексей Койтов подтвердил НСН, что на маркетплейсах проблема не только со спортивным питанием.

«Эта проблема действительно острая, вкупе с остальным контрафактом и фальсификатом она остается основной проблемой маркетплейсов. При этом я уверен на 100%, что при желании они могли бы искоренить напрочь эту историю, но почему-то маркетплейсы этот вопрос не решают. У меня здесь только одно объяснение: допуск всех этих "серых" и непонятных продавцов приносит маркетплейсам немаленькие деньги. Когда вопрос получает резонанс, они реагируют, как это было с ингаляторами, которые содержали сомнительные вещества. Тогда в два дня их сняли с продажи. Это подтверждает, что они могут, но не делают. Спортивное питание - это одно из проявлений общей проблемы маркетплейсов: то что они пропускают абы кого, которые продают абы что. Если они не будут с этим бороться, значит надо их заставлять это делать», — заключил собеседник НСН.

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