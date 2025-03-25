Канцерогены и плохое усвоение: как приготовить шашлык, чтобы не отравиться

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, как правильно готовить шашлыки, а также с какими продуктами и напитками лучше совмещать это мясное блюдо.

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«Очень важно, как вы готовите шашлык: с помощью готовых углей с розжигом или на дровах. Лучше свои дрова. Если мы используем смесь для розжига, она попадает и впитывается в мясо. Важно всегда стоять рядом и обмахивать мясо, чтобы пары канцерогенных веществ уходили», — пояснила она.

По словам диетолога, если в момент жарки на мясе образуется чёрная корка, то там также присутствует канцероген.

«Если мясо подгорело, эти чёрные участки лучше удалить. Надо помнить, что жирное мясо не подходит для людей с высоким уровнем холестерина, с проблемами сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Им лучше употреблять курицу или рыбу», — продолжила Писарева.

Для лучшего усвоения мяса стоить использовать ферментированные продукты, например квашеную капусту. Полезны будут и салаты с большим количеством клетчатки, зелени.

«Мясо перед приготовлением можно замачивать. Например, с использованием яблочного уксуса. Это его размягчит, и белок будет лучше усваиваться организмом. По количеству? Надо смотреть на комплекцию человека. 200-500 г — это допустимая порция, если мясо не очень жирное», — рассказала она.

Диетолог напомнила, что многие сочетают потребление шашлыка с алкоголем. В этом случае лучше выбрать красное вино, которое содержит большое количество антиоксидантов.

«Но много вина пить тоже не стоит, чтобы не было нагрузки на печень. До еды и после еды можно пить много воды, в том числе с лимоном и мятой», — подытожила она.

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