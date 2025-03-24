Как изменить рацион в случае недомогания во время поста

Следует употреблять ряженку, бифидок, мацони, ацидофилин и топинамбур.

Также полезно будет начать есть водоросли — они содержат множество микроэлементов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«Когда человек перешёл на более растительные белки, чтобы соблюдать пост, и убрал белки животного происхождения, то нужно перестроить биофлору. Пока идёт перестройка, происходит провал. А биофлора участвует в регуляции и создании витаминов группы В. Эти витамины увеличивают метаболизм в клетке. Если их не хватает, метаболизм замедляется. На разных этапах это может проявляться как небольшое снижение иммунитета.

В этот момент нужно добавить пробиотики. Это не кефир, это ряженка, бифидок, мацони, ацидофилин или в сухом виде ацидофильные бактерии. Улучшится усвоение белка, который есть, в основном в бобовых. Топинамбур можно добавить, он улучшает пищеварительные ферменты, которые вырабатываются поджелудочной железой, он содержит пищевые волокна. Водоросли можно употреблять, они являются источником микроэлементов».

Ранее диетолог рассказала, кому противопоказано поститься. Пищевые ограничения могут быть опасны для людей с мигренями, беременных. В группе риска также женщины в период менопаузы или кормления грудью, объяснила Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».