Что такое резистентный крахмал и почему его нужно добавить в рацион

Не важно, сколько вам лет: резистентный крахмал принесёт в любом случае пользу вашему здоровью. Он даёт множество преимуществ, среди которых улучшенный контроль сахара в крови, лучшее здоровье кишечника.

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Крахмал — это углевод. Он состоит из полимеров, образованных из глюкозы. Он может быть также быстроусвояемым, медленноусвояемым или устойчивым к перевариванию.

Специальные бактерии в толстой кишке ферментируют резистентный крахмал для производства короткоцепочечных жирных кислот. Они важны для здоровья толстой кишки. Эти вещества также стимулируют производство гормонов кишечника, которые контролируют аппетит.

Согласно исследованиям, резистентный крахмал замедляет усвоение глюкозы. За счёт этого она высвобождается в кровь более постепенно, что особенно полезно для тех, у кого диабет 2 типа.

Короткоцепочечные жирные кислоты, которые получаются в результате ферментации, улучшают чувствительность к инсулину. Это помогает нашему организму более эффективно использовать глюкозу, снижая уровень сахара в крови. Также эти кислоты могут уменьшать воспаление.

Хорошими источниками резистентного крахмала можно назвать цельные зёрна, семена, бобовые (чечевицу, нут), фасоль, сырой овёс и ячмень.

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