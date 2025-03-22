Как вернуть голос, если вам приходится много говорить

Эти техники занимают всего несколько минут.

© Чемпионат.com

«Представителям многих профессий (репетиторы, учителя, специалисты по продажам) приходится много говорить, и это не лучшим образом сказывается на голосе. Разберёмся, существуют ли способы его сберечь при высоких нагрузках», - Сергей Вострецов, эксперт по голосу и ораторскому мастерству, диктор, актёр озвучания и дубляжа.

Существует ли «норма» голосовой нагрузки?

С одной стороны, когда мы имеем в виду, что приходится говорить «весь день», речь, как правило, не идёт о многочасовых разговорах без пауз. С другой стороны, даже если говорить с перерывами, «голосовая» нагрузка часто оказывается значительной.

Непрерывно человек может говорить примерно 40-45 минут. Это то время, когда голос работает, не давая осечек, а слушатель концентрируется на том, что он слышит. Если вовремя не сделать паузу, начинаются проблемы: дыхание сбивается, говорить без напряжения уже не получается. Громкая и активная речь подобна физкультуре, интенсивной тренировке, после которой требуется отдых.

Если за одним циклом говорения следует другой, между ними необходим перерыв в 10-15 минут. В это время лучше помолчать, выпить воды комнатной температуры. По такому принципу работают дикторы: после 45-60 минут нагрузки на голос обязательно делают паузу, иначе язык начинает заплетаться, а смысл текста ускользает.

Можно ли потерять голос, если говорить без перерыва?

Да, такое вполне возможно. Риск повышается, если неправильно дышать: глубокое дыхание ртом сушит и травмирует связки. Смягчить их можно, если во время выступления или разговора пить воду. Вредит голосу и слишком громкая речь, из-за которой связки тоже страдают.

В некоторых случаях связки от громкой речи или большой нагрузки травмируются настолько серьёзно, что совсем теряют эластичность: голос можно потерять надолго или навсегда.

Как говорить много и не терять голос?

Для того чтобы говорить долго и безопасно, необходимо настроить правильное дыхание. Дышать нужно носом и диафрагмой, то есть подключая верхнюю часть живота.

Во время разговора важно обязательно научиться правильно распределять дыхание и энергию, чтобы их хватало даже на длинное предложение. Для этого нужно делать голос более выносливым, регулярно его тренируя.

Натренированному голосу под силу говорить долго, красиво с акцентами, артикуляцией, паузами в нужных местах. Освоить эти навыки поможет упражнение, основанное на стихотворении педагога по технике речи Прянишникова «Гекзаметр». Нужно не только читать его вслух, но и выполнять все те действия, которые в нём описываются.

«Твёрдо запомни, что, прежде чем слово читать в упражнении, Следует клетку грудную расширить слегка. При этом низ живота подобрать, опору дыханья и звука. Плечи во время дыхания должны быть недвижны, в покое. Каждую строчку стиха говорить на одном выдыханьи. И проследи, чтобы грудь не сжималась в процессе речи, При выдохе движется лишь только одна диафрагма. Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей: Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время Воздух замедли на миг, затем уже чтенье продолжи. Держи под надзором, чтобы всякое слово услышано было. Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных. Уста не ленись открывать, чтоб для голоса путь был не занят. Голоса звук не глуши придыхательным бледным оттенком. Голос и в тихом звучании обязан сберечь металличность. Прежде чем брать упражненье на темп, высоту и на громкость, Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: Тщательно слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не болтался. Выдох веди бережливо, с расчётом на целую строчку. Собранность, звонкость, полётность, устойчивость, плавность — Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражненье».

Если действовать по инструкции из этого упражнения, то голос начнёт звучать иначе, станет более выносливым. Речь изменится: будет ясно, где нужна пауза для добора воздуха, а где необходимо усиление, дополнительный акцент. Речь будет ясной, понятной и не слишком быстрой, а значит, именно такой, чтобы собеседники и слушатели смогли уловить её смысл.

К слову, чем быстрее и громче мы говорим, тем выше становится наш голос, тем сильнее идёт нагрузка на связки. Это повышает вероятность того, что к концу дня голос устанет, вы начнёте его терять.

Как восстановить голос после интенсивной нагрузки?

Лучшее лекарство для восстановления голоса – тишина и спокойствие. Не нужно шептать – это ещё больше повышает нагрузку на связки. Лучше или совсем молчать, или говорить как обычно – даже если вместо голоса будет раздаваться только сип, он всё равно лучше шёпота. Горячие напитки тоже навредят, а вот тёплые подойдут для восстановления лучше всего.

У профессионалов есть свои, медикаментозные, способы восстановления голоса, которые не подходят обывателям. Однако попробовать упражнение «Трубач» может каждый. Для этого понадобится трубочка для напитков или корпус от ручки без стержня. В неё нужно «продудеть» любую мелодию, направляя поток воздуха сквозь неё.

Старайтесь «дудеть» так, чтобы в мелодии были ноты разной высоты и она не была монотонной. 30-40 секунд выполнения упражнения будет достаточно, чтобы вытащить резервы голоса, активизировать диафрагму. Такой перезагрузки точно хватит ещё на один цикл говорения.